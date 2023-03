Laura Ziliani drogata con i muffin e poi uccisa dalle figlie: la confessione shock (Di venerdì 31 marzo 2023) Ieri in corte d'assise a Brescia è proseguito il processo per l’omicidio di Laura Ziliani, l'ex agente di Polizia Locale (55 anni) scomparsa a Temù nel maggio del 2021 e poi ritrovata senza vita l'estate... Leggi su europa.today (Di venerdì 31 marzo 2023) Ieri in corte d'assise a Brescia è proseguito il processo per l’omicidio di, l'ex agente di Polizia Locale (55 anni) scomparsa a Temù nel maggio del 2021 e poi ritrovata senza vita l'estate...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : Come hanno provato a difendersi in aula Silvia e Paola Zani, imputate per l’omicidio di Laura Ziliani… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Processo per l'omicidio di Laura Ziliani, la figlia ai giudici: 'Lei voleva ucciderci' #ANSA - Agenzia_Ansa : Processo per l'omicidio di Laura Ziliani, la figlia ai giudici: 'Lei voleva ucciderci' #ANSA - Roghi45801329 : @sacamancu @Simona45104788 @tizianamaiolo @PieroSansonetti Guarda, ho seguito un po' le dichiarazioni, surreali nel… - TeleBoario : Drammatica udienza al Tribunale di Brescia per l'omicidio di Laura Ziliani, la figlia Silvia descrive le modalità d… -