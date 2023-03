L’attentato di Via Rasella visto da La Russa: «I partigiani uccisero una banda di semi-pensionati, non di nazisti: sapevano del rischio rappresaglia» (Di venerdì 31 marzo 2023) «Una pagina tutt’altro che nobile della Resistenza: quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati, e non nazisti delle SS». Così il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricostruito l’attacco partigiano di Via Rasella del marzo 1944, che provocò l’efferata reazione dei militari tedeschi con l’eccidio delle Fosse Ardeatine. «In via Rasella li uccisero sapendo benissimo il rischio di rappresaglia su cittadini romani, antifascisti e non», ha detto La Russa a Terraverso, il podcast di Libero, in risposta alle critiche mosse alla premier Meloni e alle sue dichiarazioni sui morti delle Fosse Ardeatine, «uccisi perché italiani». Il presidente del Senato definisce la polemica di chi ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) «Una pagina tutt’altro che nobile della Resistenza: quelli uccisi furono unamusicale di, e nondelle SS». Così il presidente del Senato Ignazio Laha ricostruito l’attacco partigiano di Viadel marzo 1944, che provocò l’efferata reazione dei militari tedeschi con l’eccidio delle Fosse Ardeatine. «In vialisapendo benissimo ildisu cittadini romani, antifascisti e non», ha detto Laa Terraverso, il podcast di Libero, in risposta alle critiche mosse alla premier Meloni e alle sue dichiarazioni sui morti delle Fosse Ardeatine, «uccisi perché italiani». Il presidente del Senato definisce la polemica di chi ha ...

