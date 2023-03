Latitante da 2 mesi tradito dalla passeggiata sul lungomare (Di venerdì 31 marzo 2023) E’ durata due mesi la fuga di un 38enne albanese sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione per i reati di rapina e lesioni aggravate commesse nel 2018 in Francolise. Il provvedimento fu emesso lo scorso febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Latitante da 2 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 31 marzo 2023) E’ durata duela fuga di un 38enne albanese sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione per i reati di rapina e lesioni aggravate commesse nel 2018 in Francolise. Il provvedimento fu emesso lo scorso febbraioProcura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.da 2 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... max69cal : RT @Frances70136555: Chiedo scusa se sono stata latitante in questi giorni ma ho fatto il mio primo weekend fuori dopo mesi di malattia. La… - Denis91370230 : RT @Frances70136555: Chiedo scusa se sono stata latitante in questi giorni ma ho fatto il mio primo weekend fuori dopo mesi di malattia. La… - massimo38677397 : RT @Frances70136555: Chiedo scusa se sono stata latitante in questi giorni ma ho fatto il mio primo weekend fuori dopo mesi di malattia. La… - CronacheMc : MACERATA - Alla donna 5 anni e due mesi. Era imputata anche di favoreggiamento, perché il complice con cui aveva co… - VolpiLeonardo : RT @Frances70136555: Chiedo scusa se sono stata latitante in questi giorni ma ho fatto il mio primo weekend fuori dopo mesi di malattia. La… -