Larussa: “Via Rasella, attacco tutt’altro che nobile. Celebrerò il 25 aprile: chi muore per un’idea dev’essere rispettato” (Di venerdì 31 marzo 2023) Ospite di Terraverso, podcast di Libero, il presidente del Sena, Ignazio Larussa, ha parlato della strage delle Fosse Ardeatine. Partendo dall'attacco di via Rasella. Ha detto: "Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS, sapendo benissimo il rischio di rappresaglia su cittadini romani, antifascisti e non" Leggi su firenzepost (Di venerdì 31 marzo 2023) Ospite di Terraverso, podcast di Libero, il presidente del Sena, Ignazio, ha parlato della strage delle Fosse Ardeatine. Partendo dall'di via. Ha detto: "Viaè stata una pagina tutt'altro chedella resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS, sapendo benissimo il rischio di rappresaglia su cittadini romani, antifascisti e non"

