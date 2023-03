«L’arte può rappresentare una forma di resistenza, di cambiamento, di comunicazione sulla condizione femminile» spiega la pianista e compositrice, protagonista del reading-concerto “Leggere Lolita a Teheran” (Di venerdì 31 marzo 2023) L’arte può rappresentare una forma di resistenza, un vettore di cambiamento, una modalità di comunicazione sulla condizione femminile non solo in Italia. Da questa convinzione è partita Roberta Di Mario sposando il progetto del reading-concerto Leggere Lolita a Teheran, ispirato al bestseller di Azar Nafisi. «In alcuni momenti la musica accompagna la lettura, in altri la musica è protagonista da sola» spiega la pianista e compositrice, parmigiana con trisavolo maestro di pianoforte alla corte di Maria Luigia, che ha iniziato a suonare a cinque anni, si è esibita nel primo saggio a sei ... Leggi su iodonna (Di venerdì 31 marzo 2023)puòunadi, un vettore di, una modalità dinon solo in Italia. Da questa convinzione è partita Roberta Di Mario sposando il progetto del, ispirato al bestseller di Azar Nafisi. «In alcuni momenti la musica accompagna la lettura, in altri la musica èda sola»la, parmigiana con trisavolo maestro di pianoforte alla corte di Maria Luigia, che ha iniziato a suonare a cinque anni, si è esibita nel primo saggio a sei ...

