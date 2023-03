L’Aquila | medico uccide la moglie e i due figli a colpi di pistola | poi si uccide Era in pensione da dicembre

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ha ucciso lae i dueper poi togliersi la vita: è quello che è accaduto a Tempera, frazione del. Il responsabile del gesto è Carlo Vicentini, urologo aquilano, 70enne, inda. I quattro corpi senza vita sono stati trovati nel primo pomeriggio nella villetta in cui viveva la famiglia alla periferia del. Sui corpi sarebbero state trovate ferite che confermano la ricostruzione. Sul posto la polizia e il magistrato di turno: secondo le indiscrezioni emersa nella fase dei primi rilievi che la Polizia ha effettuato sul posto insieme al giudice Guido Cocco, ilaquilano, perre la sua famiglia avrebbe utilizzato unaregolarmente denunciata. Il professionista ha ...

...Est dell'. A quanto è stato possibile ricostruire dalle prime informazioni,'ipotesi più accreditata è quella di omicidio - suicidio all'interno di un nucleo familiare. I corpi sono del...Ha ucciso a colpi di pistola la moglie e i due figli , poi si è tolto la vita. Strage familiare adove undi 70 anni, da poche settimane in pensione, avrebbe portato a termine la tragedia in seguito alle gravi condizioni di salute di uno dei due figli, disabile e attaccato a un ...uccide la moglie e i due figli e poi si toglie la vita.'Asl di Teramo: 'Tragedia inspiegabile' 'Siamo devastati. E' una tragedia che non riusciamo a spiegarci: il professor ...