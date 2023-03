L'Aquila, ex primario uccide la moglie e i due figli e poi si suicida (Di venerdì 31 marzo 2023) Alla base della tragedia, secondo le primissime indagini, ci sarebbero le condizioni molto gravi di uno dei due figli . Per questo motivo il professionista, in pensione da circa un mese, avrebbe perso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 marzo 2023) Alla base della tragedia, secondo le primissime indagini, ci sarebbero le condizioni molto gravi di uno dei due. Per questo motivo il professionista, in pensione da circa un mese, avrebbe perso ...

