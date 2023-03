L’appello di Conte: “Subito un tavolo con tutti sul Pnrr” (Di venerdì 31 marzo 2023) Rivendica le lunghe trattative e il successo per aver ottenuto i 209 miliardi destinati dal Pnrr all’Italia Giuseppe Conte, quando nel 2020 era presidente del Consiglio. Il leader del M5s, in una lettera al direttore del Corriere della Sera pubblicata oggi, lancia un appello a tutte le forze politiche per la creazione di un tavolo per la gestione dei finanziamenti del Recovery Fund. “Quei 209 miliardi erano anche il segno tangibile di una nuova Europa, capace di chiudere la stagione dell’austerità e rispondere nel segno di una più matura solidarietà alla tragedia della pandemia che tanto duramente aveva colpito il nostro Paese”, spiega Conte, che racconta anche un retroscena. All’indomani del Consiglio europeo del luglio 2020, un politico di lungo corso lo avvertì: “Questo è l’inizio della fine per il tuo governo, gli ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 marzo 2023) Rivendica le lunghe trattative e il successo per aver ottenuto i 209 miliardi destinati dalall’Italia Giuseppe, quando nel 2020 era presidente del Consiglio. Il leader del M5s, in una lettera al direttore del Corriere della Sera pubblicata oggi, lancia un appello a tutte le forze politiche per la creazione di unper la gestione dei finanziamenti del Recovery Fund. “Quei 209 miliardi erano anche il segno tangibile di una nuova Europa, capace di chiudere la stagione dell’austerità e rispondere nel segno di una più matura solidarietà alla tragedia della pandemia che tanto duramente aveva colpito il nostro Paese”, spiega, che racconta anche un retroscena. All’indomani del Consiglio europeo del luglio 2020, un politico di lungo corso lo avvertì: “Questo è l’inizio della fine per il tuo governo, gli ...

