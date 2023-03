Lancia - La Pu+Ra Emozione anticipa nuovi elementi di stile

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 31 marzo 2023) Pezzo dopo pezzo, come un puzzle, il futuro diprende forma. La Casa ha infatti svelato un nuovo teaser della, la concept elettrica he anticiperà le caratteristiche dei prossimi modelli del marchio torinese. La mossa punta chiaramente a tenere viva l'attenzione in vista del prossimo 15 aprile, quando il prototipo sarà svelato alla Design Week di Milano: momento molto atteso dai lancisti perché potrebbe offrire l'occasione per scoprire, finalmente, qualche primizia concreta sulle vetture in arrivo nei prossimi anni, a partire dalla prossima generazione della Ypsilon. Si attende il manifesto. Design, sostenibilità, tecnologia ed elettrificazione sono i pilastri di un rinnovamento che inizierà proprio dalla piccola della gamma, attesa nel 2024 con meccanica ibrida. Dopo laYpsilon, sarà la ...