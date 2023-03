Lancia, ecco la prima immagine della concept car che verrà presentata a metà aprile (Di venerdì 31 marzo 2023) Svelata la prima immagine teaser, dunque parziale, del concept Lancia che verrà svelato il prossimo 15 aprile e che sarà “il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni”, come dice il numero uno del brand Luca Napolitano. Che aggiunge: “Si tratta di un concept 100% elettrico che rappresenta l’evoluzione di Lancia Pu+Ra Zero, la scultura tridimensionale presentata lo scorso novembre, durante il Lancia Design Day. Il concept è la prima vettura della nuova era di Lancia, con caratteristiche che si ritroveranno sui modelli futuri, in termini di design, sostenibilità, tecnologia ed elettrificazione”. Dalle poche informazioni diffuse finora in una nota, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Svelata lateaser, dunque parziale, delchesvelato il prossimo 15e che sarà “il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni”, come dice il numero uno del brand Luca Napolitano. Che aggiunge: “Si tratta di un100% elettrico che rappresenta l’evoluzione diPu+Ra Zero, la scultura tridimensionalelo scorso novembre, durante ilDesign Day. Ilè lavetturanuova era di, con caratteristiche che si ritroveranno sui modelli futuri, in termini di design, sostenibilità, tecnologia ed elettrificazione”. Dalle poche informazioni diffuse finora in una nota, si ...

