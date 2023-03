Lamborghini Revuelto: l’erede dell’Aventador ha dei dettagli mai visti prima (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it Lamborghini ha presentato la Revuelto, l’erede dell’Aventador, una supercar rivoluzionaria caratterizzata da un V12 plug-in e un design sorprendente. Precedentemente conosciuta come progetto LB744, questa potente macchina combina un nuovo V12 aspirato da 6,5 litri con tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.015 CV. Lamborghini Revuelto: tutte le caratteristiche della vettura Tra le performance da capogiro, la Revuelto raggiunge i 350 km/h di velocità massima e impiega soli 2,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. La batteria da 3,8 kWh consente di percorrere circa 10 km in modalità puramente elettrica. Il design della Revuelto è strettamente legato alle scelte tecniche, con un nuovo telaio monofuselage ispirato ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.itha presentato la, una supercar rivoluzionaria caratterizzata da un V12 plug-in e un design sorprendente. Precedentemente conosciuta come progetto LB744, questa potente macchina combina un nuovo V12 aspirato da 6,5 litri con tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.015 CV.: tutte le caratteristiche della vettura Tra le performance da capogiro, laraggiunge i 350 km/h di velocità massima e impiega soli 2,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. La batteria da 3,8 kWh consente di percorrere circa 10 km in modalità puramente elettrica. Il design dellaè strettamente legato alle scelte tecniche, con un nuovo telaio monofuselage ispirato ...

