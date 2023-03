Lamborghini Revuelto, arriva la prima plug - in della casa del Toro (Di venerdì 31 marzo 2023) Lamborghini festeggia 60 anni con il lancio di Revuelto, la prima ibrida plug - in del brand ((o Hpev (High Performance Electrified Vehicle), interamente made in Sant'Agata Bolognese, a partire dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023)festeggia 60 anni con il lancio di, laibrida- in del brand ((o Hpev (High Performance Electrified Vehicle), interamente made in Sant'Agata Bolognese, a partire dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuxuryCars365 : Brand New Lamborghini Revuelto ?? - WallacePJW : The New Lamborghini Revuelto in Italy?????? @lamborghini - SaharaRnn : RT @LuxuryCars365: Brand New Lamborghini Revuelto ?? - kannanm83165031 : RT @LuxuryCars365: Brand New Lamborghini Revuelto ?? - kaavvviiinnnn : RT @LuxuryCars365: Brand New Lamborghini Revuelto ?? -