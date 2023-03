Ladri in azione a Latina: si finge la vicina di casa, anziana le apre l’appartamento e la svaligia (Di venerdì 31 marzo 2023) . Ennesima truffa ai danni di un’anziana signora, questa volta a pochi passi dal centro del Comune pontino. Infatti, una ragazza si sarebbe presentata dalla donna come vicina di casa, a cui era caduto un anello dal balcone ed era finito sul balcone della nonnina. Ingenuamente, l’anziana gli aperto la porta e mentre veniva distratta dalla ladra, un complice trovando la porta dell’appartamento aperto gli ha svaligiato tutto. L’anziana signora derubata a Latina “Signora, sono la ragazza del piano di sopra. Mi è caduto l’anello sul suo balcone sventolando la tovaglia, potrei andarlo a riprendere, per piacere?”. Lo immaginiamo così l’inizio di questo furto, con una nonnina che piena di gentilezza ha aperto la porta ai propri Ladri. Infatti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023) . Ennesima truffa ai danni di un’signora, questa volta a pochi passi dal centro del Comune pontino. Infatti, una ragazza si sarebbe presentata dalla donna comedi, a cui era caduto un anello dal balcone ed era finito sul balcone della nonnina. Ingenuamente, l’gli aperto la porta e mentre veniva distratta dalla ladra, un complice trovando la porta delaperto gli hato tutto. L’signora derubata a“Signora, sono la ragazza del piano di sopra. Mi è caduto l’anello sul suo balcone sventolando la tovaglia, potrei andarlo a riprendere, per piacere?”. Lo immaginiamo così l’inizio di questo furto, con una nonnina che piena di gentilezza ha aperto la porta ai propri. Infatti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marialetiziama9 : RT @Anna302478978: COSA STA SUCCEDENDO IN ITALIA ? Ladri in azione, ma gli agenti fermano la giornalista de La Verità ? “Costretti a cancel… - Scontrosadrya : RT @Anna302478978: COSA STA SUCCEDENDO IN ITALIA ? Ladri in azione, ma gli agenti fermano la giornalista de La Verità ? “Costretti a cancel… - marco_marcangio : RT @Anna302478978: COSA STA SUCCEDENDO IN ITALIA ? Ladri in azione, ma gli agenti fermano la giornalista de La Verità ? “Costretti a cancel… - anam_shivaja : RT @Anna302478978: COSA STA SUCCEDENDO IN ITALIA ? Ladri in azione, ma gli agenti fermano la giornalista de La Verità ? “Costretti a cancel… - ingol_dav : RT @Anna302478978: COSA STA SUCCEDENDO IN ITALIA ? Ladri in azione, ma gli agenti fermano la giornalista de La Verità ? “Costretti a cancel… -