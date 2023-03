L’ad della Juventus Scanavino | «La fiducia c’è | ci difendiamo serenamente»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 31 marzo 2023) L’amministratore delegato, Maurizio, all’uscita dall’assemblea di Lega si è intrattenuto con i giornalisti presenti.ha parlato ovviamente dei processi che coinvolgono lama non solo. «Speriamo si risolva tutto al meglio. Lac’è, certamente ci stiamo difendendo, poi aspettiamo i verdetti, di più non possiamo dire».ha affrontato anche il tema dei rinnovi di Adrien Rabiot e Angel Di Maria, strettamente legato ai risultati in campo ma legato anche ai verdetti dei tribunali: «Siamo a lavoro. Siamo a lavoro per la prossima stagione, dobbiamo però prima aspettare di vedere cosa succederà nel mese di aprile. Abbiamo tanti appuntamenti importanti, il primo il 19, poi ci giochiamo ...