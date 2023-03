Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Usa-Russia, come nella Guerra Fredda. La Turchia dà l’ok alla Finlandia nella Nato - RaiNews : Per mesi la Turchia aveva esitato ad approvare l’ingresso della Finlandia, accusando il governo finlandese di soste… - SkyTG24 : La Turchia ratifica l'adesione della Finlandia alla Nato - SFlacci : RT @AlbertoLetizia2: La Turchia ratifica l'ingresso della Finlandia nella Nato. Altro straordinario 'successo' diplomatico di Putin che con… - blusewillis2 : RT @AlbertoLetizia2: La Turchia ratifica l'ingresso della Finlandia nella Nato. Altro straordinario 'successo' diplomatico di Putin che con… -

... con il voto di oggi lae' l'ultimo Paese membro della Nato a dare il via libera all'...e chiede alla Svezia l'estradizione di militanti ritenuti terroristi per avviare il processo di. ...Dopo che il parlamento ungherese aveva approvato il 27 marzo l'entrata di Helsinki, con il voto di ieri sera lal'ultimo Paese membro della Nato a dare il via libera all'entrata della ...Una spia al servizio degli Usa che raccoglieva informazioni sull'industria militare russa: questo, per Mosca, è Evan Gershkovich, trentaduenne giornalista americano del Wall Street Journal arrestato ...

Nato, la Turchia ratifica l'adesione della Finlandia Agenzia ANSA

l'impianto nucleare di Zaporizhzhia "non può più essere protetto" per l'aumentato numero di truppe nella regione. Arrestato in Russia il giornalista americano Evan Gershkovich. La Turchia ha ...(Il Sole 24 ORE) Il protocollo era stato firmato dai Paesi membri dell'Alleanza transatlantica il 5 luglio dello scorso anno: la ratifica deve essere approvata dai parlamenti di tutti e 30 i Paesi ...