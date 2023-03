La tregua di Lukashenko serve alla Russia per riorganizzarsi (Di venerdì 31 marzo 2023) Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko si è rivolto alla popolazione e al Parlamento in un messaggio in cui ha proposto di fermare temporaneamente le ostilità in Ucraina. “Suggerisco una cessazione delle ostilità”, ha detto il presidente, citato dall’agenzia russa Ria Novosti. Il Cremlino ha successivamente negato la possibilità di una tregua, tramite il portavoce Dmitri Peskov che ha detto che “nulla è cambiato nel contesto dell’Ucraina”. “Dichiarare una tregua senza il diritto di movimento, raggruppare le truppe da entrambe le parti, senza il diritto di trasferire armi , munizioni ed equipaggiamento militare”. Queste le parole di Lukashenko che ha concluso parlando di “rischio di terza guerra mondiale” e della necessità di colloqui “senza precondizioni”. A prescindere dalla ... Leggi su formiche (Di venerdì 31 marzo 2023) Il presidente bielorusso Alexandersi è rivoltopopolazione e al Parlamento in un messaggio in cui ha proposto di fermare temporaneamente le ostilità in Ucraina. “Suggerisco una cessazione delle ostilità”, ha detto il presidente, citato dall’agenzia russa Ria Novosti. Il Cremlino ha successivamente negato la possibilità di una, tramite il portavoce Dmitri Peskov che ha detto che “nulla è cambiato nel contesto dell’Ucraina”. “Dichiarare unasenza il diritto di movimento, raggruppare le truppe da entrambe le parti, senza il diritto di trasferire armi , munizioni ed equipaggiamento militare”. Queste le parole diche ha concluso parlando di “rischio di terza guerra mondiale” e della necessità di colloqui “senza precondizioni”. A prescindere d...

