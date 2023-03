La storia di Jefferson Davis e la lezione di Trump | così può diventare un simbolo

(Di venerdì 31 marzo 2023) Donaldaveva già rotto diverse convenzioni politiche americane, prima tra tutti l’edi un individuo che prima di arrivare alla Casa Bianca non aveva mai ricoperto importanti cariche politiche o militari. Adesso è diventato il primo ex presidente a venire incriminato. Molti prima di lui avevano sfiorato il processo, basti pensare a Richard Nixon, InsideOver.

Davis, però, non era stato presidente degli Stati Uniti, ma di una entità che se ne ...Campidoglio del 6 gennaio 2021 - evoca a sua volta un'altra delle vicende penali più famose della...... raccogliendo elogi internazionali e passa allaanche come il primo ministro che ha avviato ... con seggi assegnati secondo il metodo(mira a dare seggi ai partiti approssimativamente ...Ne ammiravano cultura,e sistema scolastico, perciò maturando l'idea che per essere ... la stima per i Padri Fondatori (George Washington, John Adams, Thomase tutti coloro che fecero ...