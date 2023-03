La storia di Gaia, dalla distrofia muscolare che non le impedisce di cantare al sogno di un duetto con Ultimo (Di venerdì 31 marzo 2023) Gaia Mura ha 14 anni e abita ad Oristano. Due volte l’anno va in cura a Bologna. Perché soffre di distrofia muscolare congenita di Ullrich. Si tratta di una malattia che coinvolge il muscolo scheletrico e l’apparato respiratorio. Per questo nei suoi polmoni c’è il 12% di aria in meno rispetto a quella di una persona sana della stessa età. E ha bisogno della ventilazione meccanica assistita. Gaia si racconta oggi in un’intervista con il Corriere della Sera. E nel colloquio con Micaela Romagnoli dice che ha un sogno nel cassetto: quello di partecipare a The Voice. Magari in duetto con Ultimo. «Le cure procedono bene. A Bologna faccio i controlli e la amo perché qui c’è il mio medico, il dottor Marcello Villanova, che mi segue da sempre. Domenica tornerò ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023)Mura ha 14 anni e abita ad Oristano. Due volte l’anno va in cura a Bologna. Perché soffre dicongenita di Ullrich. Si tratta di una malattia che coinvolge il muscolo scheletrico e l’apparato respiratorio. Per questo nei suoi polmoni c’è il 12% di aria in meno rispetto a quella di una persona sana della stessa età. E ha bidella ventilazione meccanica assistita.si racconta oggi in un’intervista con il Corriere della Sera. E nel colloquio con Micaela Romagnoli dice che ha unnel cassetto: quello di partecipare a The Voice. Magari incon. «Le cure procedono bene. A Bologna faccio i controlli e la amo perché qui c’è il mio medico, il dottor Marcello Villanova, che mi segue da sempre. Domenica tornerò ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Vive a Oristano ma si cura a Bologna. E vorrebbe andare a The Voice - lasciaticadere : come mi fa strano ragazzu vedere il like di gaia alla storia aiuto - TV2000it : RT @TV2000it: La storia di #Gaia, respira con una macchina ma la sua voce incanta #30marzo #Tv2000 @tg2000it - DavideRTramonta : RT @emiperdo: che carina gaia che cerca di sviarci postando una storia riciclata - Gaia__09 : E aggiungo che se a recitare in un film (con una storia importante tra l’altro) fosse stato uno dei suoi figliocci… -