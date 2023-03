La storia commovente di Tiziano Pellonara, il clochard che vince 300mila e aiuta la Caritas: “Non dimentico chi c’era nei momenti bui” (Di venerdì 31 marzo 2023) Ogni tanto la fortuna non sorride solo agli audaci, ma anche a chi ne ha davvero bisogno. L’incredibile storia di Tiziano Pellonara, ex clochard di 63 anni, ha davvero un lieto fine. Con i soldi ricevuti dall’elemosina, l’uomo aveva scelto di tentare la sorte, comprando un gratta e vinci da 20 euro e, sorpresa delle sorprese: ne ha vinti 300 mila. Con quei soldi, l’uomo ha potuto pagare le multe e i debiti, riprendendo in mano la sua vita. Ma Tiziano non ha dimenticato chi gli ha dato aiuto quando più aveva bisogno e ha deciso di donare una parte della vincita alla Caritas: “Mi hanno aiutato, sono riconoscente alla Caritas e non me lo scordo. Se fai del bene, ti torna indietro“, racconta. “Non sono uno che si perde d’animo, anche perché sono molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Ogni tanto la fortuna non sorride solo agli audaci, ma anche a chi ne ha davvero bisogno. L’incredibiledi, exdi 63 anni, ha davvero un lieto fine. Con i soldi ricevuti dall’elemosina, l’uomo aveva scelto di tentare la sorte, comprando un gratta e vinci da 20 euro e, sorpresa delle sorprese: ne ha vinti 300 mila. Con quei soldi, l’uomo ha potuto pagare le multe e i debiti, riprendendo in mano la sua vita. Manon ha dimenticato chi gli ha dato aiuto quando più aveva bisogno e ha deciso di donare una parte della vincita alla: “Mi hannoto, sono riconoscente allae non me lo scordo. Se fai del bene, ti torna indietro“, racconta. “Non sono uno che si perde d’animo, anche perché sono molto ...

