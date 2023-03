La statua di Messi campione del mondo accanto a Pelè e Maradona

(Di venerdì 31 marzo 2023) La CONMEBOL ha celebrato Lionelcon unaa grandezza naturale deldelcon la Coppa in mano; è stata posizionata...

La CONMEBOL ha celebrato Lionel Messi con una statua a grandezza naturale del campione del mondo con la Coppa in mano; è stata posizionata accanto a quelle di altre leggende come Maradona e Pelè. La festa albiceleste è completa. La gente è felice, acclama il suo Semidio vivente.

La CONMEBOL ha celebrato Lionel Messi con una statua a grandezza naturale del campione del mondo con la Coppa in mano; la sua statua è stata posizionata accanto a quelle di altre leggende come Maradon ...Lo scorso inverno, Lionel Messi ha seguito le orme di Diego Maradona guidando l'Argentina alla vittoria della Coppa del Mondo. Come premio, una statua ...