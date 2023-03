La sofferenza e ansia degli studenti oggi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 31 marzo 2023) L’da competizione neglicontinua, l’inseguimento del risultato perfetto, la retorica della performance da record, quella delle quattro lauree in pochi mesi. Non è questa l’università che chiedono gli. Non più. Ora, oltre al diritto allo studio, gli universitari pretendono il diritto a uno studio che contempli la possibilità di fallire, la necessità di rallentare, il bisogno di mostrare fragilità che spaventano. La scuola e l’università, ad, uccidono: uccidono per la paura di non essere abbastanza, uccidono per la paura del futuro, uccidono per la pressione sociale. I suicidi tra gliuniversitari, e prima ancora la depressione prematura che tra i banchi di scuola attanaglia gliè ormai una realtà. A vent’anni non si dovrebbe credere ...