La siccità in Lombardia fa rinviare l'avvio dell'irrigazione (Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - Il deficit di acque in Lombardia è ai massimi storici. Rispetto alle riserve idriche medie del periodo, che storicamente sono intorno ai 3,4 miliardi di metri cubi di acqua, oggi sono disponibili in regione circa 1,4 miliardi. Mancano quindi all'appello 2 miliardi di metri cubi. Il deficit è oggi del 57%, in linea allo scorso anno. Sono i dati emersi oggi durante il tavolo permanente regionale sulla crisi idrica in Lombardia, che si e' riunito a Palazzo Pirelli alla presenza, fra gli altri, del presidente della Regione, Attilio Fontana, dell'assessore con delega all'Utilizzo della ricorsa idrica, Massimo Sertori, dell'assessore all'Agricoltura e Sovranità alimentare, Alessandro Beduschi, e dell'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione. Presenti tutte le ... Leggi su agi (Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - Il deficit di acque inè ai massimi storici. Rispetto alle riserve idriche medie del periodo, che storicamente sono intorno ai 3,4 miliardi di metri cubi di acqua, oggi sono disponibili in regione circa 1,4 miliardi. Mancano quindi all'appello 2 miliardi di metri cubi. Il deficit è oggi del 57%, in linea allo scorso anno. Sono i dati emersi oggi durante il tavolo permanente regionale sulla crisi idrica in, che si e' riunito a Palazzo Pirelli alla presenza, fra gli altri, del presidentea Regione, Attilio Fontana,'assessore con delega all'Utilizzoa ricorsa idrica, Massimo Sertori,'assessore all'Agricoltura e Sovranità alimentare, Alessandro Beduschi, e'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione. Presenti tutte le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sabrinasanti2 : RT @Nicola_Bressi: 2 MILIARDI IN MENO (MAI NELLA STORIA) Lombardia, slitta l'avvio della stagione irrigua: mancano 2 miliardi di metri cubi… - sulsitodisimone : La siccità in Lombardia fa rinviare l'avvio dell'irrigazione - niccolopoletto : RT @Nicola_Bressi: 2 MILIARDI IN MENO (MAI NELLA STORIA) Lombardia, slitta l'avvio della stagione irrigua: mancano 2 miliardi di metri cubi… - Affaritaliani : Siccità, in Lombardia deficit delle acque ai massimi storici - paolodeluca72 : RT @Nicola_Bressi: 2 MILIARDI IN MENO (MAI NELLA STORIA) Lombardia, slitta l'avvio della stagione irrigua: mancano 2 miliardi di metri cubi… -

La siccità in Lombardia fa rinviare l'avvio dell'irrigazione Come Regione Lombardia, fin da dicembre, abbiamo puntato su azioni mirate alla cautela e al 'risparmio' delle risorse idriche. L'assenza di precipitazioni continua a non aiutarci, un piccolo segnale ... "Call For Ideas Strategia Clima 2022", Fondazione Cariplo premia AgriCiclo 2030 ...del progetto F2C - Fondazione Cariplo per il Clima che mira a sostenere i territori della Lombardia ...transizione climatica in quei territori lombardi e dell'est Piemonte nei quali alluvioni e siccità ... La siccità è (quasi) peggio dell'anno scorso I dati sono emersi durante il tavolo permanente regionale sulla crisi idrica in Lombardia, che si è riunito al Pirellone nella giornata di giovedì 30 marzo. 'La situazione - ha spiegato il presidente ... Come Regione, fin da dicembre, abbiamo puntato su azioni mirate alla cautela e al 'risparmio' delle risorse idriche. L'assenza di precipitazioni continua a non aiutarci, un piccolo segnale ......del progetto F2C - Fondazione Cariplo per il Clima che mira a sostenere i territori della...transizione climatica in quei territori lombardi e dell'est Piemonte nei quali alluvioni e...I dati sono emersi durante il tavolo permanente regionale sulla crisi idrica in, che si è riunito al Pirellone nella giornata di giovedì 30 marzo. 'La situazione - ha spiegato il presidente ... Siccità in Lombardia, mancano 2 miliardi di metri cubi d'acqua. La Regione: «Stagione irrigua da posticipare» Corriere Milano