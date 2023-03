La Scuola Primaria Bilingue promuove il ‘Chinese Day” (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La Scuola Primaria Bilingue del capoluogo sannita promuove per il 27 Aprile 2023, con inizio alle 9.30, il “Chinese Day”. Lo comunica il Dirigente Scolastico dell’Istituto di via Marco da Benevento, prof. Giuseppe Ciampa, che sta curando la definizione del Programma e del Cerimoniale. L’evento del 27 aprile, come ha spiegato il Dirigente, “è l’occasione per consentire ai bambini e alle bambine della Bilingue di Benevento di dimostrare con alcune performance multidisciplinari le competenze acquisite nel corso degli studi; ma anche per sviluppare una riflessione a tutto tondo sul valore aggiunto che l’Istituto di via Marco da Benevento svolge ed ancora di più intende svolgere nel panorama dell’istruzione dell’obbligo sul territorio”. Il “Chinese Day”, che si ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ladel capoluogo sannitaper il 27 Aprile 2023, con inizio alle 9.30, il “Chinese Day”. Lo comunica il Dirigente Scolastico dell’Istituto di via Marco da Benevento, prof. Giuseppe Ciampa, che sta curando la definizione del Programma e del Cerimoniale. L’evento del 27 aprile, come ha spiegato il Dirigente, “è l’occasione per consentire ai bambini e alle bambine delladi Benevento di dimostrare con alcune performance multidisciplinari le competenze acquisite nel corso degli studi; ma anche per sviluppare una riflessione a tutto tondo sul valore aggiunto che l’Istituto di via Marco da Benevento svolge ed ancora di più intende svolgere nel panorama dell’istruzione dell’obbligo sul territorio”. Il “Chinese Day”, che si ...

