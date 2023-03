La scuola italiana, tra genio e leggenda (Di venerdì 31 marzo 2023) Repubblica dice che nella scuola italiana c’è troppa ansia, troppa competitività, una concezione tossica del merito, un’idolatria del mito del successo: per questo gli studenti si agitano, si deprimono, si sentono dei falliti, cambiano scuola da un giorno all’altro alla ricerca di un ricetto dove sentirsi al sicuro. Dice anche che la scuola italiana si basa su criteri di selezione e valutazione oramai desueti, che non tengono conto delle effettive capacità di ogni singolo alunno quindi, anziché esaltarle, le comprimono e le inaridiscono. È, ricicciata in nuova impaginazione, il vecchio luogo comune dei genii che andavano male a scuola, cui ha dato dignità scientifica James Hillman qualche anno fa: ne “Il codice dell’anima” elenca fra i somari di successo, tanto per gradire, Thomas ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 marzo 2023) Repubblica dice che nellac’è troppa ansia, troppa competitività, una concezione tossica del merito, un’idolatria del mito del successo: per questo gli studenti si agitano, si deprimono, si sentono dei falliti, cambianoda un giorno all’altro alla ricerca di un ricetto dove sentirsi al sicuro. Dice anche che lasi basa su criteri di selezione e valutazione oramai desueti, che non tengono conto delle effettive capacità di ogni singolo alunno quindi, anziché esaltarle, le comprimono e le inaridiscono. È, ricicciata in nuova impaginazione, il vecchio luogo comune dei genii che andavano male a, cui ha dato dignità scientifica James Hillman qualche anno fa: ne “Il codice dell’anima” elenca fra i somari di successo, tanto per gradire, Thomas ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Oggi ho visitato l’Istituto Tecnico Economico Tosi di Busto Arsizio. Ottime domande dagli studenti. Chi si diploma… - webnauta5_9 : RT @Esercito: “Siamo una famiglia perché condividiamo Valori e Tradizioni”. Così il #CapoSME agli allievi della Scuola Militare 'Teulié” ch… - rossellamans : @Iokanan_ @GiovaQuez Nono, a me il concetto è chiaro, io non intendo traduzione per sostituzione e so di cosa parlo… - stefaniacontu1 : @GiovaQuez 1/2 - Premetto che non ho nessun rispetto per questo governo, però quest’idea di salvaguardare la lingua… - HeelGianz : @elisinainaina È la stessa roba dei doppiatori, scuola cinema italiana blabla una volta ma ormai campa di gloria passata -