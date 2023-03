La Russia arresta Evan Gershkovich, il giornalista americano è accusato di essere una spia (Di venerdì 31 marzo 2023) La Corte di Lefortovo (Mosca) ha deciso che il 31enne Evan Gershkovich, figlio di immigrati russi negli Stati Uniti, corrispondente del quotidiano americano The Wall Street Journal (WSJ), arrestato ieri Ekaterinburg ( Russia) con l'accusa di «spionaggio a favore degli Usa», dovrà restare in carcere (almeno) fino al 29 maggio 2023. Nei confronti del giornalista che è cittadino americano il dipartimento investigativo del Federál'naja služba bezopásnosti Rossijskoj Federáci (FSB), i servizi segreti russi, ha aperto un procedimento penale «ai sensi dell'articolo 276 del Codice penale della Federazione russa» ovvero per spionaggio e per questo Gershkovich rischia fino a 20 anni di carcere. Per il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov il ... Leggi su panorama (Di venerdì 31 marzo 2023) La Corte di Lefortovo (Mosca) ha deciso che il 31enne, figlio di immigrati russi negli Stati Uniti, corrispondente del quotidianoThe Wall Street Journal (WSJ),to ieri Ekaterinburg () con l'accusa di «spionaggio a favore degli Usa», dovrà restare in carcere (almeno) fino al 29 maggio 2023. Nei confronti delche è cittadinoil dipartimento investigativo del Federál'naja služba bezopásnosti Rossijskoj Federáci (FSB), i servizi segreti russi, ha aperto un procedimento penale «ai sensi dell'articolo 276 del Codice penale della Federazione russa» ovvero per spionaggio e per questorischia fino a 20 anni di carcere. Per il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martaottaviani : Un Paese che arresta i giornalisti è un Paese criminale. E non definisco chi lo giustifica #russia #putin #PutinIsaWarCriminal - panorama_it : Nei confronti del giornalista, i servizi segreti russi, hanno aperto un procedimento penale per spionaggio e per qu… - filippodipaila : RT @bartelcewskji: Nella foto la violenza, la disumanità, la ferocia della polizia russa mentre arresta Evan #Gershkovich, il giornalista d… - nick__67 : RT @bartelcewskji: Nella foto la violenza, la disumanità, la ferocia della polizia russa mentre arresta Evan #Gershkovich, il giornalista d… - OttobreInfo : RT @bartelcewskji: Nella foto la violenza, la disumanità, la ferocia della polizia russa mentre arresta Evan #Gershkovich, il giornalista d… -