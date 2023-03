La Russa: "Via Rasella pagina tutt'altro che nobile. Uccisa banda di semipensionati, no nazisti" (Di venerdì 31 marzo 2023) "Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS, sapendo benissimo il rischio di rappresaglia su cittadini romani, antifascisti e non", ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a <em>Terraverso</em>, podcast di Libero, rispondendo sulle critiche alla premier Meloni circa l'eccidio delle Fosse Ardeatine riferito a "morti italiani". Leggi su lastampa (Di venerdì 31 marzo 2023) "Viaè stata unachedella resistenza, quelli uccisi furono unamusicale di semi-pensionati e nondelle SS, sapendo benissimo il rischio di rappresaglia su cittadini romani, antifascisti e non", ha detto il presidente del Senato Ignazio Laa Terraverso , podcast di Libero, rispondendo sulle critiche alla premier Meloni circa l'eccidio delle Fosse Ardeatine riferito a "morti italiani".

