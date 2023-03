La Russa: "Via Rasella pagina tutt'altro che nobile per i partigiani - Uccisero una banda musicale di semi - pensionati, non nazisti" (Di venerdì 31 marzo 2023) Leggi Anche Fosse Ardeatine, Meloni: '335 innocenti massacrati solo perché italiani' - Anpi e opposizioni attaccano: 'No, uccisi perché antifascisti' 'I partigiani rossi volevano il comunismo, non la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 marzo 2023) Leggi Anche Fosse Ardeatine, Meloni: '335 innocenti massacrati solo perché italiani' - Anpi e opposizioni attaccano: 'No, uccisi perché antifascisti' 'Irossi volevano il comunismo, non la ...

Attentato di via Rasella, La Russa: 'Pagina ingloriosa, i partigiani non hanno ucciso nazisti ma una banda musicale' #LaRussa non è ignorante. È in malafede. Vuole riscrivere la storia a suo piacimento. Di più: vuole delegittimare La Russa sull'attentato di via Rasella: "Pagina ingloriosa, i partigiani hanno ucciso dei pensionati" Resistenza, La Russa: 'Via Rasella pagina tutt'altro che nobile' «A Via Rasella uccisa una banda musicale di semi-pensionati altoatesini, non erano nazisti delle SS». Le parole di Ignazio