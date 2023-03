La Russa: "Via Rasella pagina tutt'altro che nobile della resistenza". È bufera (Di venerdì 31 marzo 2023) A dirlo Ignazio La Russa, presidente del Senato, ospite di 'Terraverso', il podcast di Libero Quotidiano. E sul 25 Aprile: "Non sarà il primo che celebro, sono andato da ministro della Difesa a ... Leggi su ilroma (Di venerdì 31 marzo 2023) A dirlo Ignazio La, presidente del Senato, ospite di 'Terraverso', il podcast di Libero Quotidiano. E sul 25 Aprile: "Non sarà il primo che celebro, sono andato da ministroDifesa a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieleviotti : #LaRussa non è ignorante. È in malafede. Vuole riscrivere la storia a suo piacimento. Di più: vuole delegittimare l… - fattoquotidiano : Attentato di Via Rasella, il falso di La Russa: ‘Colpita banda musicale di semi pensionati’. Ma erano un battaglion… - repubblica : Attentato di via Rasella, La Russa: 'Pagina ingloriosa, i partigiani non hanno ucciso nazisti ma una banda musicale… - AmeduriMichele : RT @AngeloBonelli1: Parole indegne del presidente del Senato La Russa. I partigiani hanno dato la vita per liberare l’Italia dal fascismo e… - arual812 : RT @AlbertoLetizia2: A La Russa che dichiara che 'Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della Resistenza' ricordo che la Ca… -