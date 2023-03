La Russa: «Via Rasella? I partigiani uccisero una banda musicale di pensionati, non dei nazisti». Pd e M5S: revisionismo inaccettabile (Di venerdì 31 marzo 2023) Il presidente del Senato e il 25 Aprile: «Non sarà la prima volta che lo celebro. I partigiani rossi volevano il comunismo, non la libertà». Il no secco alla maternità surrogata: «Ma meglio un bambino adottato da una coppia gay che all’orfanotrofio» Leggi su corriere (Di venerdì 31 marzo 2023) Il presidente del Senato e il 25 Aprile: «Non sarà la prima volta che lo celebro. Irossi volevano il comunismo, non la libertà». Il no secco alla maternità surrogata: «Ma meglio un bambino adottato da una coppia gay che all’orfanotrofio»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieleviotti : #LaRussa non è ignorante. È in malafede. Vuole riscrivere la storia a suo piacimento. Di più: vuole delegittimare l… - fattoquotidiano : Attentato di Via Rasella, il falso di La Russa: ‘Colpita banda musicale di semi pensionati’. Ma erano un battaglion… - repubblica : Attentato di via Rasella, La Russa: 'Pagina ingloriosa, i partigiani non hanno ucciso nazisti ma una banda musicale… - Andreacritico : RT @AlekosPrete: «A Via Rasella uccisa una banda musicale di semi-pensionati altoatesini, non erano nazisti delle SS». Le parole di Ignazio… - CacoVaniglia : RT @AlekosPrete: «A Via Rasella uccisa una banda musicale di semi-pensionati altoatesini, non erano nazisti delle SS». Le parole di Ignazio… -