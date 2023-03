La Russa sull’attentato di via Rasella: "Pagina tutt’altro che nobile della Resistenza" (Di venerdì 31 marzo 2023) "Via Rasella è stata una Pagina tutt'altro che nobile della Resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS, sapendo benissimo il rischio di rappresaglia su cittadini romani, antifascisti e non". Sono queste le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa a Terraverso, podcast di Libero, rispondendo sulle critiche alla premier Meloni circa l'eccidio delle Fosse Ardeatine riferito a "morti italiani". L'esponente di Fratelli d'Italia ha poi aggiunto: "Un attacco pretestuoso. Tutti sanno che i nazisti hanno assassinato detenuti, anche politici, ebrei, antifascisti e persone rastrellate a caso, certo non gente che collaborava con loro". Leggi su tg24.sky (Di venerdì 31 marzo 2023) "Viaè stata unatutt'altro che, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS, sapendo benissimo il rischio di rappresaglia su cittadini romani, antifascisti e non". Sono queste le parole del presidente del Senato Ignazio Laa Terraverso, podcast di Libero, rispondendo sulle critiche alla premier Meloni circa l'eccidio delle Fosse Ardeatine riferito a "morti italiani". L'esponente di Fratelli d'Italia ha poi aggiunto: "Un attacco pretestuoso. Tutti sanno che i nazisti hanno assassinato detenuti, anche politici, ebrei, antifascisti e persone rastrellate a caso, certo non gente che collaborava con loro".

