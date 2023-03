La Russa sull’attentato di via Rasella: “Pagina ingloriosa, i partigiani hanno ucciso dei pensionati” (Di venerdì 31 marzo 2023) La Russa sull’attentato di via Rasella: “Pagina ingloriosa” È polemica per le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa che ha definito una “Pagina ingloriosa” l’attentato di via Rasella, a cui poi seguì la rappresaglia tedesca consumata con l’eccidio delle Fosse Ardeatine, sostenendo che i partigiani uccisero “una banda musicale di semi pensionati e non nazisti delle SS”. Intervenuto nel podcast Terraverso del quotidiano Libero, la seconda carica dello Stato ha difeso la premier Giorgia Meloni dopo le polemiche scaturite dalla sue parole in occasione dell’anniversario della strage delle Fosse Ardeatine (“Vittime massacrate perché italiane”): “Un atto pretestuoso. Tutti sanno che i ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 marzo 2023) Ladi via: “” È polemica per le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio Lache ha definito una “” l’attentato di via, a cui poi seguì la rappresaglia tedesca consumata con l’eccidio delle Fosse Ardeatine, sostenendo che iuccisero “una banda musicale di semie non nazisti delle SS”. Intervenuto nel podcast Terraverso del quotidiano Libero, la seconda carica dello Stato ha difeso la premier Giorgia Meloni dopo le polemiche scaturite dalla sue parole in occasione dell’anniversario della strage delle Fosse Ardeatine (“Vittime massacrate perché italiane”): “Un atto pretestuoso. Tutti sanno che i ...

