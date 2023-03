La Russa: “Non ho pregiudizi sulle adozioni gay”. È una maggioranza che cede su tutto (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar – Ignazio La Russa apre alle adozioni gay. Quanto meno, lo fa in linea di principio, come riportato dal Secolo d’Italia. Dichiarazioni diametralmente opposte a quelle pronunciate tempo fa sullo stesso tema. La Russa e l’apertura alle adozioni gay Il presidente del Senato esordisce così nell’intervista rilasciata a Libero: “Se due persone si vogliono bene e vogliono un figlio come fai a non comprendere questo sentimento? Ma quando dicono che per il bambino non cambia nulla si confonde il loro desiderio con quello del figlio”. Dunque ponendo un minimo di contestazione alle pretese Lgbt, se non altro. Poi però estende il discorso, arrivando a dichiararsi addirittura combattuto sulle adozioni gay: “Nelle adozioni, invece, già ora ci sono tanti step. Io dico ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar – Ignazio Laapre allegay. Quanto meno, lo fa in linea di principio, come riportato dal Secolo d’Italia. Dichiarazioni diametralmente opposte a quelle pronunciate tempo fa sullo stesso tema. Lae l’apertura allegay Il presidente del Senato esordisce così nell’intervista rilasciata a Libero: “Se due persone si vogliono bene e vogliono un figlio come fai a non comprendere questo sentimento? Ma quando dicono che per il bambino non cambia nulla si confonde il loro desiderio con quello del figlio”. Dunque ponendo un minimo di contestazione alle pretese Lgbt, se non altro. Poi però estende il discorso, arrivando a dichiararsi addirittura combattutogay: “Nelle, invece, già ora ci sono tanti step. Io dico ...

