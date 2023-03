La Russa non conosce la storia: per lui un ripasso in dieci punti dell’attentato di via Rasella (Di venerdì 31 marzo 2023) Il presidente del Senato Ignazio Benito La Russa (tra i fondatori di Fratelli d’Italia, erede del Msi postfascista) ha difeso la leader del suo partito, Giorgia Meloni, dalle critiche ricevute a causa di una frase infelice sull’eccidio delle Fosse Ardeatine, perpetrato dalle truppe occupanti naziste con la complicità dei mussoliniani (la premier aveva evitato di parlare di antifascisti). La Russa è intervenuto durante Terraverso, podcast del quotidiano Libero, a proposito dell’operazione della Resistenza condotta il 23 marzo 1944 dai Gruppi di Azione Patriottica (GAP): morirono 32 uomini del Polizeiregiment Bozen/Sudtirol; seguì il giorno dopo la rappresaglia, con la fucilazione di 326 italiani e 9 stranieri già detenuti (partigiani, cittadini di religione ebraica, altri sospettati di antifascismo, alcuni detenuti comuni). Il presidente del Senato ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Il presidente del Senato Ignazio Benito La(tra i fondatori di Fratelli d’Italia, erede del Msi postfascista) ha difeso la leader del suo partito, Giorgia Meloni, dalle critiche ricevute a causa di una frase infelice sull’eccidio delle Fosse Ardeatine, perpetrato dalle truppe occupanti naziste con la complicità dei mussoliniani (la premier aveva evitato di parlare di antifascisti). Laè intervenuto durante Terraverso, podcast del quotidiano Libero, a proposito dell’operazione della Resistenza condotta il 23 marzo 1944 dai Gruppi di Azione Patriottica (GAP): morirono 32 uomini del Polizeiregiment Bozen/Sudtirol; seguì il giorno dopo la rappresaglia, con la fucilazione di 326 italiani e 9 stranieri già detenuti (partigiani, cittadini di religione ebraica, altri sospettati di antifascismo, alcuni detenuti comuni). Il presidente del Senato ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieleviotti : #LaRussa non è ignorante. È in malafede. Vuole riscrivere la storia a suo piacimento. Di più: vuole delegittimare l… - marcofurfaro : Quella di #LaRussa non è una gaffe. È l’ennesimo tentativo di riscrivere la storia, con l’ignobile obiettivo di met… - PagellaPolitica : Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto che i soldati tedeschi uccisi dai partigiani in via Rasella eran… - Fusillide : RT @Gi71376847: Come sempre non capisco: quando si diventa carica dello Stato, si deve giurare sulla Costituzione. Come può La Russa fare c… - boccalon1 : RT @BentivogliMarco: La Russa non fa ridere e non può fare il Presidente del Senato. I 6 geni senatori dell’opposizione che lo hanno vot… -