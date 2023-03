La Russa e Via Rasella, l’Anpi non ha l’esclusiva della verità (Di venerdì 31 marzo 2023) Che Ignazio La Russa non conosca le doti della diplomazia politica, è risaputo: è la sua forza o il suo limite, a seconda dei punti di vista. In questa sede però si vogliono fare altri due tipi di ragionamento: uno di merito, l’altro di metodo. Cominciamo dal merito. L’attentato compiuto in via Rasella dai Gap romani, una formazione partigiana che rispondeva ai comunisti, a cui fece seguito l’efferata rappresaglia nazista delle Fosse Ardeatine, è da sempre oggetto di controversie e discussioni storiografiche e anche politiche (Marco Pannella, ad esempio, sollevò la questione nel corso degli anni Settanta). Gli occupanti avevano infatti avvertito che, per ognuno di loro che fosse morto a causa di un attentato terroristico in città, dieci italiani (italiani non partigiani) sarebbero stati portati alla fucilazione. Il che avvenne ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 31 marzo 2023) Che Ignazio Lanon conosca le dotidiplomazia politica, è risaputo: è la sua forza o il suo limite, a seconda dei punti di vista. In questa sede però si vogliono fare altri due tipi di ragionamento: uno di merito, l’altro di metodo. Cominciamo dal merito. L’attentato compiuto in viadai Gap romani, una formazione partigiana che rispondeva ai comunisti, a cui fece seguito l’efferata rappresaglia nazista delle Fosse Ardeatine, è da sempre oggetto di controversie e discussioni storiografiche e anche politiche (Marco Pannella, ad esempio, sollevò la questione nel corso degli anni Settanta). Gli occupanti avevano infatti avvertito che, per ognuno di loro che fosse morto a causa di un attentato terroristico in città, dieci italiani (italiani non partigiani) sarebbero stati portati alla fucilazione. Il che avvenne ...

