La Russa e via Rasella, il presidente Anpi Lombardia: "Parole inaccettabili. In Italia perdita di memoria storica e deriva nazionalista. Tutti i morti sono uguali, ma a fare la differenza è quello che quelle persone hanno fatto in vita"

Intrvista a Roberto Cenati: «Il timore è che siano i giovani a pagare, ignari, il prezzo più alto di questa costante rimozione del ricordo, di questa rilettura dei fatti»

