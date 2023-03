La Russa: “Basta processi alla storia. Sulle adozioni gay non ho pregiudizi, vedremo” (Di venerdì 31 marzo 2023) Dal no della Francia all’estrazione dei brigatisti all’utero in affitto, dall’immigrazione alle adozioni gay, al 25 aprile. Ignazio La Russa si racconta a tutto campo a Libero in una lunga intervista con il direttore Pietro Senaldi. La Russa: la Francia ci ha abituato alle coperture dei brigatisti Si parte dallo schiaffo di Parigi. Non è sorpreso dal verdetto della Cassazione. “Parigi ci ha abituato a essere il luogo di raccolta e mantenimento in libertà dei nostri criminali politici di estrema sinistra”. Quello che non torna sono le motivazioni. “Come si fa a dire che non ce li danno perché tengono famiglia? Sembra di essere nella commedia napoletana”. Si confonde il diritto con l’ideologia Il punto è che si confonde l’ideologia con il diritto. “A me sarebbe sufficiente che si accettasse il principio che le persone si giudicano ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023) Dal no della Francia all’estrazione dei brigatisti all’utero in affitto, dall’immigrazione allegay, al 25 aprile. Ignazio Lasi racconta a tutto campo a Libero in una lunga intervista con il direttore Pietro Senaldi. La: la Francia ci ha abituato alle coperture dei brigatisti Si parte dallo schiaffo di Parigi. Non è sorpreso dal verdetto della Cassazione. “Parigi ci ha abituato a essere il luogo di raccolta e mantenimento in libertà dei nostri criminali politici di estrema sinistra”. Quello che non torna sono le motivazioni. “Come si fa a dire che non ce li danno perché tengono famiglia? Sembra di essere nella commedia napoletana”. Si confonde il diritto con l’ideologia Il punto è che si confonde l’ideologia con il diritto. “A me sarebbe sufficiente che si accettasse il principio che le persone si giudicano ...

