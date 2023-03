La ricetta dell'imprenditore Rosario Saporito: "Investire a Firenze può essere un modo per avere un capitale sicuro" (Di venerdì 31 marzo 2023) Firenze è una delle città più belle e più amate dai turisti. E' qui che fonda le basi il "Rinascimento turistico", così viene spesso definito: lo sa bene Rosario Saporito, originario di Lagonegro (Potenza), fiorentino d'adozione. Lui, dopo il diploma, si specializza in restauro di edifici storici. "A Firenze, camminando, resti con il naso all'insù per le bellezze architettoniche: tutto questo va preservato", racconta Saporito, che nel 2004 apre un'attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia. Nel 2011, invece, diventa comproprietario di parte della Galleria commerciale sotterranea di piazza della Stazione (nel 2021 cede la sua quota). "Investire a Firenze può essere un ... Leggi su iltempo (Di venerdì 31 marzo 2023)è unae città più belle e più amate dai turisti. E' qui che fonda le basi il "Rinascimento turistico", così viene spesso definito: lo sa bene, originario di Lagonegro (Potenza), fiorentino d'adozione. Lui, dopo il diploma, si specializza in restauro di edifici storici. "A, camminando, resti con il naso all'insù per le bellezze architettoniche: tutto questo va preservato", racconta, che nel 2004 apre un'attività imprenditoriale nel campo'edilizia. Nel 2011, invece, diventa comproprietario di partea Galleria commerciale sotterranea di piazzaa Stazione (nel 2021 cede la sua quota). "puòun ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... conchigliaoro : Il risotto al Centerbe è uno dei piatti simbolo del nostro menù, una ricetta semplice e al tempo stesso ricercata,… - panzerFSSP : RT @twittopoco: Questi sono i mallowreddus with sausage meat, ricetta tipica dell'Arkansas - Accipicchina : La ricetta del Danubio salato è una preparazione che ha dell'incredibile! Puoi portarla con te nelle gite fuori por… - attilascuola : RT @AndreaSALIERI6: I bigoli in salsa sono una ricetta dell'ammiraglio Nelson. La combino' dopo che il cuoco fu tagliato in due da una cann… - AndreaSALIERI6 : RT @AndreaSALIERI6: I bigoli in salsa sono una ricetta dell'ammiraglio Nelson. La combino' dopo che il cuoco fu tagliato in due da una cann… -