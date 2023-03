La Rai sta per essere fagocitata da Meloni, tutti gli altri restano fuori (tranne Conte) (Di venerdì 31 marzo 2023) Tra poche settimane alla Rai non ci sarà posto che per i Meloniani. Unica eccezione: Giuseppe Conte. Il quale, ovviamente con la “consulenza” di Rocco Casalino, si è ricordato di un suo vecchio pallino, arraffare qualche posto, marcare quel po’ di territorio che Giorgia concederà, così che alla fine il risultato sarà: quasi tutto a Fratelli d’Italia – con qualcosina per la Lega, che pochi giorni fa ha già messo le mani su Rai Way – e quello che resta al Movimento 5 stelle. Il Partito democratico? Il Partito democratico è fuori: e se da un lato Elly Schlein si mostra preoccupata («Vigileremo») dall’altro c’è veramente poco da prendere, soprattutto se si vuole fare la parte nobile di chi non intende sedersi al tavolo del Cencelli-Rai. Meglio star fuori, è la filosofia del “nuovo corso” del Nazareno, dove va di moda ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 31 marzo 2023) Tra poche settimane alla Rai non ci sarà posto che per iani. Unica eccezione: Giuseppe. Il quale, ovviamente con la “consulenza” di Rocco Casalino, si è ricordato di un suo vecchio pallino, arraffare qualche posto, marcare quel po’ di territorio che Giorgia concederà, così che alla fine il risultato sarà: quasi tutto a Fratelli d’Italia – con qualcosina per la Lega, che pochi giorni fa ha già messo le mani su Rai Way – e quello che resta al Movimento 5 stelle. Il Partito democratico? Il Partito democratico è: e se da un lato Elly Schlein si mostra preoccupata («Vigileremo») dall’altro c’è veramente poco da prendere, soprattutto se si vuole fare la parte nobile di chi non intende sedersi al tavolo del Cencelli-Rai. Meglio star, è la filosofia del “nuovo corso” del Nazareno, dove va di moda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martinoloiacono : Dice Schlein che il governo sta mettendo un po’ troppo le mani sulla Rai. E certo, perché il Pd non ha mai sfiorato viale Mazzini. - fabiochiusi : Qui intanto c’è il ministro della Cultura che paragona parte della Rai — quella che sta con la parte politica che n… - whenthemusicver : @Gladius_bw @GiorgiaMeloni Ancora piu indecente che paghiamo costretti il canone RAI per vedere sta gente - Giusepp07184707 : RT @FraSilvestriM5S: Ieri su Rai 1, a “Ogni giorno è un altro giorno”, ho spiegato quanto sia fallimentare la strategia che si sta usando p… - iapicca_mario : @Drittorovescio_ @BelpietroTweet Capisco che a voi non pago il canone come la Rai però per carità sono disposto a p… -