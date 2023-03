La questione è da settimane al centro del dibattito nel Paese tra la ferma contrarietà della destra e il convinto appoggio della sinistra. A dirimere la polemica arriva il Parlamento Europeo (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Parlamento Europeo condanna il governo italiano per lo stop alle trascrizioni dei figli di coppie gay, facendo sentire la sua voce con una risoluzione approvata a larga maggioranza. E, sulla questione sollevata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala trovatosi davanti alle indicazioni fornite dalla prefettura lombarda di non procedere più alla registrazione dei figli di coppie Lgbt, Bruxelles ha parole chiare. Micaela Ramazzotti: «Tutti devono poter adottare un bambino. Anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 31 marzo 2023) Ilcondanna il governo italiano per lo stop alle trascrizioni dei figli di coppie gay, facendo sentire la sua voce con una risoluzione approvata a larga maggioranza. E, sullasollevata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala trovatosi davanti alle indicazioni fornite dalla prefettura lombarda di non procedere più alla registrazione dei figli di coppie Lgbt, Bruxelles ha parole chiare. Micaela Ramazzotti: «Tutti devono poter adottare un bambino. Anche ...

