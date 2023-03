La prossima partita di Mateo Retegui: contro chi gioca e quando. E’ il capocannoniere della Liga argentina (Di venerdì 31 marzo 2023) Ha scelto l’Italia. Ha segnato due gol con la maglia azzurra, uno di piede e uno di testa. Ha vissuto emozioni mai provate prima. Ma ora, terminata la sosta delle Nazionali, si appresta a tornare in campo con il suo Tigre per cercare di ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo. Per l’esattezza dallo scorso 25 febbraio. E’ questa la nuova missione di Mateo Retegui. Il centravanti argentino, capocannoniere della Primera Division con 6 gol davanti a Nicolas Fernandez del Defensa y Justicia, fermo a quota 5, domenica 2 aprile (ore 2.30 italiane) tornerà in campo con la sua squadra di club. L’avversario sarà il Lanus, sesto in classifica con 14 punti in 8 gare. Sei in più dei rossoblù allenati da Diego Martinez, che ha assolutamente bisogno di una scossa. Il tecnico spera che la scossa possa arrivare proprio da ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Ha scelto l’Italia. Ha segnato due gol con la maglia azzurra, uno di piede e uno di testa. Ha vissuto emozioni mai provate prima. Ma ora, terminata la sosta delle Nazionali, si appresta a tornare in campo con il suo Tigre per cercare di ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo. Per l’esattezza dallo scorso 25 febbraio. E’ questa la nuova missione di. Il centravanti argentino,Primera Division con 6 gol davanti a Nicolas Fernandez del Defensa y Justicia, fermo a quota 5, domenica 2 aprile (ore 2.30 italiane) tornerà in campo con la sua squadra di club. L’avversario sarà il Lanus, sesto in classifica con 14 punti in 8 gare. Sei in più dei rossoblù allenati da Diego Martinez, che ha assolutamente bisogno di una scossa. Il tecnico spera che la scossa possa arrivare proprio da ...

