La premier Meloni sale al Quirinale: lungo e cordiale colloquio con Mattarella (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma – La premier Giorgia Meloni ha avuto un lungo e cordiale colloquio questa mattina al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un confronto a 360 gradi su tutti i temi più caldi in agenda. Il protrarsi dell’incontro ha fatto sì che l’agenda di Meloni variasse: non sarà più a Udine per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le regionali in Friuli Venezia Giulia, ma sarà collegata per dare il proprio sostegno a Massimiliano Fedriga. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma – LaGiorgiaha avuto unquesta mattina alcon il presidente della Repubblica Sergio. Un confronto a 360 gradi su tutti i temi più caldi in agenda. Il protrarsi dell’incontro ha fatto sì che l’agenda divariasse: non sarà più a Udine per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le regionali in Friuli Venezia Giulia, ma sarà collegata per dare il proprio sostegno a Massimiliano Fedriga. (fonte Adnkronos)

