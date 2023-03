“La ‘ndrangheta nell’emergenza Covid in Lombardia” | 6 arresti tra Milano e Varese

(Di venerdì 31 marzo 2023) L’ombra dellanegli appalti per la gestione dell’emergenzain. Sono sei le persone arrestate dai finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di, in un’inchiesta della Dda milanese coordinata dai pm Alessandra Cerreti e Silvia Bonardi. Secondo le accuse i sei fanno parte di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di natura economica, che ha agevolato le cosche didi Legnano-Lonate Pozzolo, in, e Vibo Valentia. Dalle indagini è emerso che i clan avrebbero avuto “interessi ramificati nel settore della sanità lombarda, in relazione alle attività connesse all’emergenza sanitaria da19, con particolare riferimento a forniture di materiale sanitario ...

La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano ,'ambito di complesse indagini nel settore della criminalità ...in relazione alle attività connesse all'sanitaria ..." La 'e la Camorra - ha continuato il magistrato - ...ultimi anni abbiamo visto come lo Stato sia stato fondamentale'...si sia recuperata in termini di Pil la situazione ante -...... col boom edilizio, lae la Camorra erano già al Nord, ...anni abbiamo visto come lo Stato sia stato fondamentale'...che si sia recuperata in termini di Pil la situazione ante -"...