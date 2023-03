La morte di Federica Tarallo | il dolore della Veneziano-Novelli dove lavora il papà

(Di venerdì 31 marzo 2023) Monreale è ancora attonita per la perditasua giovane concittadina, morta a 27 anni, all’ospedale di Villa Sofia per le complicanze post parto avvenuto all’ospedale Ingrassia. “La comunità scolastica dell’istitutotutta si stringe attorno al profondoche ha colpito la famigliaper la perditasua amata. Alla (Monrealelive.it)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : La morte di Federica, Arcidiacono: ''Una tragedia che ha colpito tutta la nostra comunità'' - live_palermo : La giovane si è spenta a soli 27 anni dopo aver dato alla luce la figlia, cinque giorni prima, all'ospedale Ingrass… - infoitinterno : Morte di Federica Tarallo a Monreale, denuncia ai Carabinieri - infoitinterno : Ombre sulla morte di Federica Tarallo, indagine della Procura: disposta l’autopsia - DirettaSicilia : Morte di Federica Tarallo a Monreale, denuncia ai Carabinieri: disposta l'autopsia - -

Le conseguenze del parto avevano reso necessario il trasferimento all'ospedale Villa Sofia, dove venerdì scorso, il giorno dopo il ricovero, era stata dichiarata lacerebrale.Tarallo ...... secondo le stime potrebbe causare ladi 10 milioni di persone all'anno entro il 2050'. La ... Il progetto - aggiunge Natola - è stato realizzato grazie all'impegno delle dottoresseRausa ...... secondo le stime potrebbe causare ladi 10 milioni di persone allanno entro il 2050. La ... Il progetto aggiunge Natola - è stato realizzato grazie allimpegno delle dottoresseRausa e ...

Monreale (Palermo), partorisce bimba e muore: Federica Tarallo aveva solo 27 anni | In passato le morirono in grembo i suoi gemellini TGCOM

Una donna ventisettenne, Federica Tarallo, di Monreale in provincia di Palermo, è morta dopo avere dato alla luce una bimba all'ospedale Ingrassia. La donna è stata poi trasferita a Villa Sofia… Leggi ...Un paese civile come lItalia non può tollerare un episodio come questo, è inaccettabile che succeda una cosa del genere. È il componente della commissione straordinaria che gestisce il Comune di ...