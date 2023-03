La morte di Brandon Lee sul set del “Corvo”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Sono passati trent'anni da quando un colpo di pistola che non doveva esserlo uccise l'attore fino ad allora noto come il figlio di Bruce Lee

Il corvo è tratto da un fumetto cult (inizialmente solo nel giro underground), cioè The Crow di O'Barr (ora dedicato proprio a), una storia ispirata all'autore dalladella fidanzata in ...Per ovviare alladel protagonista, le scene incomplete che dovevano essere interpretate davennero gestite riscrivendo la sceneggiatura, ma anche grazie alle controfigure e un parziale ...Sono passati oltre 4 anni dall'improvvisadell'attore americano Luke Perry , stroncato da un ictus ischemico a soli 52 anni . Nonostante ... ha detto l'attore 53enne , che ha interpretato...

La maledizione del Corvo, 30 anni fa moriva Brandon Lee AGI - Agenzia Italia

Sono passati trent’anni dalla morte di quel ragazzo che ai “suoi” trent’anni non è mai arrivato. Brandon Bruce Lee (1965-1993), figlio della superstar delle arti marziali Bruce e della scrittrice ...L'attore fu ucciso il 31 marzo del 1993 da un proiettile vero sparato da una pistola che doveva essere caricata a salve in una delle scene finali del film di Alex Proyas ...