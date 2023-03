La logistica è un far west ma grandi gruppi e amministratori preferiscono non risolvere (Di venerdì 31 marzo 2023) È di questi giorni la notizia che sono stati travolti da una indagine della magistratura tre consorzi del Milanese attivi nel facchinaggio, il Consorzio Sac e Consorzio Progresso Logistico, entrambi di Lainate e Ailati Scarl di Trezzano sul Naviglio. Operavano nella gestione di cooperative e società accusate di avere ottenuto profitti illeciti ai danni dell’Erario, dei lavoratori e delle imprese concorrenti. La scorsa settimana si era trattato della Brt e di Geodis (del medesimo gruppo), della notissima azienda italiana ex Bartolini, leader nelle consegne di pacchi e grande azienda nel settore logistico, controllata da un gruppo d’oltralpe. La Procura della Repubblica di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria. Facchini, magazzinieri ed autisti della Brt erano, e probabilmente lo sono ancora oggi, soggiogati a paghe da miseria e a condizioni di lavoro “impossibili”. L’azienda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) È di questi giorni la notizia che sono stati travolti da una indagine della magistratura tre consorzi del Milanese attivi nel facchinaggio, il Consorzio Sac e Consorzio Progresso Logistico, entrambi di Lainate e Ailati Scarl di Trezzano sul Naviglio. Operavano nella gestione di cooperative e società accusate di avere ottenuto profitti illeciti ai danni dell’Erario, dei lavoratori e delle imprese concorrenti. La scorsa settimana si era trattato della Brt e di Geodis (del medesimo gruppo), della notissima azienda italiana ex Bartolini, leader nelle consegne di pacchi e grande azienda nel settore logistico, controllata da un gruppo d’oltralpe. La Procura della Repubblica di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria. Facchini, magazzinieri ed autisti della Brt erano, e probabilmente lo sono ancora oggi, soggiogati a paghe da miseria e a condizioni di lavoro “impossibili”. L’azienda ...

