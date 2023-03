La lettera degli esperti (compreso Elon Musk) per fermare l’intelligenza artificiale (Di venerdì 31 marzo 2023) Yoshua Bengio, Stuart Russell, Steve Wozniak. Ma anche Elon Musk. Sono soltanto alcuni degli oltre 1500 esperti di AI (ma le firme stanno aumentando in maniera esponenziale in queste ore) che hanno deciso di sottoscrivere un documento per sensibilizzare l’opinione pubblica sullo stato d’avanzamento dei progetti di intelligenza artificiale. Una lettera preoccupata, che prende in considerazione una serie di aspetti che – tuttavia – gli stessi ricercatori hanno contribuito a rendere concreti. Eppure, ci si è resi conto che – probabilmente – da questo momento in poi, qualsiasi ulteriore avanzamento verso l’intelligenza artificiale potrebbe essere rischioso, con risvolti importanti dal punto di vista etico. La lettera ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 31 marzo 2023) Yoshua Bengio, Stuart Russell, Steve Wozniak. Ma anche. Sono soltanto alcunioltre 1500di AI (ma le firme stanno aumentando in maniera esponenziale in queste ore) che hanno deciso di sottoscrivere un documento per sensibilizzare l’opinione pubblica sullo stato d’avanzamento dei progetti di intelligenza. Unapreoccupata, che prende in considerazione una serie di aspetti che – tuttavia – gli stessi ricercatori hanno contribuito a rendere concreti. Eppure, ci si è resi conto che – probabilmente – da questo momento in poi, qualsiasi ulteriore avanzamento versopotrebbe essere rischioso, con risvolti importanti dal punto di vista etico. La...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... berlusconi : Il governo di centro-destra sta lavorando in questa direzione: il Ministro degli Esteri Tajani ha posto i Balcani a… - Floridi : RT @StefanoDuri: La lettera che richiede una 'moratoria' sullo sviluppo di AI ha scatenato molte interessanti polemiche e riflessioni sul r… - StefanoDuri : La lettera che richiede una 'moratoria' sullo sviluppo di AI ha scatenato molte interessanti polemiche e riflession… - GesuePaolo : RT @berlusconi: Il governo di centro-destra sta lavorando in questa direzione: il Ministro degli Esteri Tajani ha posto i Balcani al centro… - Sandra_Savino : RT @berlusconi: Il governo di centro-destra sta lavorando in questa direzione: il Ministro degli Esteri Tajani ha posto i Balcani al centro… -