La Lega vuole la testa di Busia (Di venerdì 31 marzo 2023) È un attacco sconsiderato e violento quello che la Lega sferra nei confronti di Giuseppe Busia. Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione si "è permesso" di muovere rilievi critici al Codice degli Appalti varato dal Consiglio dei ministri e che porta la firma del ministro e vicepremier leghista, Matteo Salvini. Anac ha paventato il rischio di voti di favore o appalti assegnati a familiari e amici. Il presidente dell'Anac Busia ha osato criticare Salvini. Incredibile richiesta di dimissioni per i rilievi al Codice degli Appalti L'Autorità che previene la corruzione in tutti gli ambiti amministrativi ha puntato il dito su quella che ritiene la principale 'ombra', ovvero il fatto che sotto i 150.000 euro "si dà mano libera, si dice di non consultare il mercato e di scegliere l'impresa che si vuole". Il timore ...

