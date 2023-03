La Lazio chiude il primo semestre in rosso di 21,5 milioni (Di venerdì 31 marzo 2023) Lazio primo semestre 2022 2023 – La Lazio ha approvato la “ReLazione Finanziaria Semestrale Consolidata” al 31 dicembre 2022. I conti del primo semestre del club biancoceleste si sono chiusi con ricavi per 67,01 milioni, in calo di circa 5 milioni di euro rispetto al fatturato dello stesso periodo della stagione passata. «Tale variazione è L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 31 marzo 2023)2022 2023 – Laha approvato la “Rene Finanziaria Semestrale Consolidata” al 31 dicembre 2022. I conti deldel club biancoceleste si sono chiusi con ricavi per 67,01, in calo di circa 5di euro rispetto al fatturato dello stesso periodo della stagione passata. «Tale variazione è L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

