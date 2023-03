La fine dell’ira sull’Ira? Accordo Ue-Usa sulle materie prime al Ttc di maggio

Leggi su formiche

(Di venerdì 31 marzo 2023) È in vista l’che dovrebbe porrealle frizioni transatlantiche legate all’Inflation Reduction Act. L’occasione sarà la quarta riunione del Consiglio commercio e tecnologia (Ttc), in calendario per il 30 e 31in Svezia. E come anticipa Mark Scott di Politico, è in questa cornice che si firmerà l’intesa – preparata da un lungo lavoro di coordinamento tra funzionari europei e statunitensi e anticipata a Washington dai presidenti Ursula von der Leyen e Joe Biden – sulla cooperazione nel campo dellecritiche. L’anticipazione arriva a pochi giorni dalla firma di unequivalente tra Stati Uniti e Giappone, che si sono impegnati a non imporre restrizioni o dazi bilaterali alle rispettive esportazioni di materiali critici. L’obiettivo è condiviso: oltre a ...