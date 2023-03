La Farina di Grillo invade l’Italia, ecco in che marche di pasta la troviamo (Di venerdì 31 marzo 2023) La Farina di Grillo è diventato un vero e proprio spauracchio per il nostro paese, pronta a invadere l’Italia sembra sia presente all’interno di numerose marche di pasta. Guardiamo da vicino. Farina-di-grilli – GranTTLa Commissione europea di recente ha dato il via libera alla commercializzazione di prodotti a base di questo particolare tipo di Farina e le voci si sono rincorse sottolineando che c’erano delle case di produzione che già la utilizzavano. Come accade di solito, in queste occasioni, sono sempre di più le notizie che si alternano con alcune anche reali e altre totalmente inventate. Per questo oggi vogliamo andarci a capire qualcosa in più di un mondo che al momento è ancora ignoto per la maggior parte delle persone, un po’ sorprese da una ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 31 marzo 2023) Ladiè diventato un vero e proprio spauracchio per il nostro paese, pronta aresembra sia presente all’interno di numerosedi. Guardiamo da vicino.-di-grilli – GranTTLa Commissione europea di recente ha dato il via libera alla commercializzazione di prodotti a base di questo particolare tipo die le voci si sono rincorse sottolineando che c’erano delle case di produzione che già la utilizzavano. Come accade di solito, in queste occasioni, sono sempre di più le notizie che si alternano con alcune anche reali e altre totalmente inventate. Per questo oggi vogliamo andarci a capire qualcosa in più di un mondo che al momento è ancora ignoto per la maggior parte delle persone, un po’ sorprese da una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Rave, farina di grillo e ora la carne sintetica nell'elenco dei nemici dell'Italia gloriosamente sconfitti dal gove… - SimoneAlliva : La guerra alla #Carnesintetica che in Italia non si vende e non si produce. La guerra alla #maternitasurrogata che… - ultimora_pol : Carlo #Cottarelli: 'Rave, farina di grillo e ora la carne sintetica nell'elenco dei nemici dell'Italia gloriosament… - SoniaSamoggia : RT @La_manina__: Si aggiorna l'identikit del nemico della patria: gay, anarchico, frequenta i rave party, padre di un figlio nato con la gp… - SoloNews101 : RT @LilianaArmato: Si avventano su migranti e omosessuali, inventano un'emergenza rave e terrorismo anarchico, blaterano di farina di grill… -